Я зарядился: "разрушитель" рассказал, почему избил обидчика Кличко

Мексиканский боксер Энди Руис-младший по прозвищу "Разрушитель" прокомментировал свою сенсационную победу в чемпионском бою над британцем Энтони Джошуа.

Слова Руиса приводит Boxingscene.

"Я благодарю Бога за победу. Она не была бы возможной без него. Сейчас я чувствую себя так классно! Это то, о чем я так долго мечтал и сегодня мои мечты осуществились. Сегодня меня впервые отправили в нокдаун, но это сделало меня сильнее. Я зарядился и тут же отправил соперника на канвас.

Хочу доказать всем, что эта победа не окажется единственной. Я не намерен терять пояса. Я хочу создать наследие. В моих дальнейших планах набор хорошей формы, чтобы выглядеть как Джошуа. Идите за своей мечтой, не обращайте внимания на оскорбления и просто работайте. Сегодня мы сотворили историю", - сказал Руис.

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29-летний Руис впервые в своей карьере стал чемпионом мира в супертяжелом весе и завоевал пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой с Джошуа стал для мексиканца 34-м в карьере, в которой он одержал 33 победы при одном поражении. Для Джошуа поражение стало первым в 23 поединках.

Ранее "Апостроф" публиковал полное видео боя Джошуа - Руис.