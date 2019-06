Чемпионский парад Ливерпуля посетили сотни тысяч болельщиков: яркие фото и видео

2 июня в английском городе Ливерпуль состоялся чемпионский парад в честь победы местного одноименного клуба в Лиге чемпионов.

Как сообщает местная пресса, на событие собрались сотни тысяч человек. По предварительным данным, радость с командой разделили 750 тысяч болельщиков, при том что население Ливерпуля составляет 550 тысяч.

Автобус "красных" проехался по городу, где футболисты смогли разделить свою радость с самыми преданными поклонниками клуба, которые съехались в Ливерпуль со всего мира.

В сети уже опубликовали яркие фотографии и видео с мероприятия.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

We're away.



Plenty of Reds are already out across the city to see the Champions of Europe. #SixTimes pic.twitter.com/Ww9n7KikFH