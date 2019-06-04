Легенда Динамо резко высказался о возможном переезде в Россию

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Олег Гусев признался в том, что в свое время он мог поиграть в России, но не принял такого предложения.

По словам легендарного футболиста, им интересовались в 2015 году, когда Россия уже активно продолжала агрессию против Украины.

"На меня выходила "Кубань" в конце 2015 года. Не тяжело было им отказать, тогда уже ситуация была. Украина – Россия, даже не думал. Сначала Селезнев туда перешел, звонил мне и говорил: "Давай, ждут". Ответил: "Спасибо". Я не мог поехать на тот момент в Россию, ни за какие коврижки.

И в "Динамо" неплохо кормил семью. Да, в "Динамо" заканчивался контракт, но все равно на хлеб с маслом хватало, я же не на последние [жил]. Всех денег не заработаешь", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник австрийской "Аустрии" Абдул Мохаммед Кадири перешел в киевское "Динамо".