Нидерланды - Англия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Англии на полуфинальный матч Лиги наций УЕФА, который состоится сегодня, 6 июня.

НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Ф. де Йонг, Вейналдум, де Рон, Бергвейн, Бабел, Депай

Запасные: Вермеер, Бизот, Хатебур, Аке, Проппер, Промес, ван Анхольт, де Врей, Стротман, Вильена, Л. де Йонг, ван де Бек

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвел, Делф, Баркли, Райс, Стерлинг, Санчо, Рэшфорд

Запасные: Батлэнд, Хитон, Роуз, Дайер, Лингард, Хендерсон, Кейн, Гомес, Кин, Алли, Уилсон, Александер-Арнольд

Всего сборные Нидерландов и Англии сыграли между собой 21 матч. В этих играх команды одержали по 6 побед, еще 9 встреч между ними завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в другом полуфинале Лиги наций Португалия обыграла Швейцарию.