Впервые в истории: команда из села будет представлена в УПЛ

По итогам сезона-2018/19 из Первой лиги в футбольную Премьер-Лигу Украины поднялись две команды - "Днепр-1" и "Колос" из Ковалевки (Васильковский р-н, Киевская обл.). Первая завоевала прямую путевку в УПЛ, а вторая в стыковых матчах обыграла "Черноморец" (0:0, 2:0).

Таким образом, "Колос" установил историческое достижение - впервые в истории чемпионата в высшем дивизионе страны будет принимать участие команда из села.

Основан "Колос" был в 2012 году. Уже через три года команда получила профессиональный статус, выиграв перед этим три раза чемпионат Киевской области, и начала выступать во Второй лиге Украины. В первый дивизион коллектив из Ковалевки поднялся в сезоне-2016/17. Дальше случился исторический выход в Премьер-Лигу.

Президентом клуба является Андрей Засуха, главным тренером команды - Руслан Костышин.

Домашние игры "Колос" проводит на одноименном стадионе в Ковалевке, который вмещает 1 850 зрителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились все участники украинской Премьер-Лиги сезона-2019/20.