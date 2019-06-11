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Как Украина победила Италию в полуфинале чемпионата мира: видео решающего момента

вторник, 11 июня 2019, 22:01
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Сборная Украины в полуфинальном матче чемпионата мира U20 обыграла Италию (1:0) и впервые в истории вышла в финал.

Решающий момент в матче произошел в компенсированное время второго тайма. Нападающий итальянской сборной Джанлука Скамакка ударил в лицо рукой защитника украинцев Валерия Бондаря, после чего принял мяч в штрафной и с разворота пробил точно в верхний угол. Главный арбитр матча бразилец Рафаэл Клаус принял решение воспользоваться системой видеоассистента (VAR) и после просмотра видеоповтора отменил гол.

Украина – Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Булеца, 65

В финале Украина сыграет с победителем пары Эквадор - Южная Корея. Матч состоится 15 июня.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию.

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