Вторая ракетка Украины успешно стартовала на престижном турнире

Украинская теннисистка Леся Цуренко в матче первого круга турнира в голландском Хертогенбосхе в двух сетах одержала победу над представительницей Чехии Кристиной Плишковой.

В начале первого сета соперницы довольно уверенно выигрывали свои подачи. Лишь в первом гейме Цуренко имела брейк-поинты, но не реализовала их. Перелом произошел в седьмом гейме, украинка выиграла подачу соперницы, после чего уверенно довела сет до победы. В начале второй партии Цуренко вновь сделала брейк и ушла в отрыв. В середине сета соперницы неожиданно выдали серию брейков, по два раза проиграв свои подачи. Впрочем, все завершилось для Цуренко успешно и украинка выиграла второй сет, а вместе с ним и матч.

Леся Цуренко (Украина) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:4, 6:4

В 1/8 финала Цуренко встретится с 69-й ракеткой мира бельгийкой Кирстен Флипкенс. Ранее они провели между собой четыре матча, в которых украинка сумела победить лишь однажды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA.