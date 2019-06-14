Ведущий игрок сборной Украины определился с новым клубом

Вингер немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, 29-летний футболист уже согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта. С "Фенербахче" украинец подпишет соглашение сроком на три сезона. Трансфер вингера обойдется турецкому гранду примерно в 3-4 миллиона евро.

Сообщается, что за игрой Коноплянки скауты "Фенербахче" следили в недавних матчах сборной Украины с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0) и остались довольны его игрой.

Также Коноплянка выступал за "Днепр" и испанскую "Севилью".

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