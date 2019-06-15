Украина - Южная Корея: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Южной Кореи на финальный матч чемпионата мира U20, который проходит в Польше.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Матч начнется в 19:00.

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Сафронов, Корниенко, Конопля, Дришлюк, Хахлев, Цитаишвили, Булеца, Супряга.

Южная Корея: Г. Ли, Хван, Д.-С. Ли, Х.-В. Ким, Д.-Ик Ли, Юн, Джанг-Мин, С.-Ю. Ким, Чо, К. Ли, О.

Напомним, украинская сборная впервые в своей истории вышла в финал мирового первенства. Всего на турнире команда Александра Петракова провела шесть матчей. В пяти из них были одержаны победы, а одна встреча завершилась вничью.

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