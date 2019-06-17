Кровавое месиво: российский боксер потерпел сокрушительное поражение, видео

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов, который является лучшим среди боксеров РФ в крузервейте, потерпел сокрушительное поражение от Илунги Макабу из Конго.

Во время поединка в Екатеринбурге россиянин проиграл битву за пояс WBC Silver.

Настоящая "рубка" в ринге началась с первой минуты, когда боксеры устроили кровавое месиво.

Уже в первом раунде Курдряшов был отправлен в нокдаун, а в четвертом раунде на лице россиянина образовалось сильнейшее кровотечение из носа. По этой причине рефери был вынужден приостановить поединок, но после консультации с доктором судья позволил россиянину продолжить бой.

Решающим стал пятый раунд, по ходу которого арбитр принял решение остановить бой из-за побоев на лице Кудряшова.

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