Украинский полицейский завоевал золотую медаль чемпионата мира: опубликовано фото и видео

Подполковник киевской полиции Александр Дыбов стал чемпионом мира по бодибилдингу.

Об этом сообщает ТСН.

Дыбов занял первое место в категории среди спортсменов ростом выше 180 сантиметров. После победы чемпион растянул за спиной флаг Национальной полиции Украины.

По словам Дыбова, бодибилдинг является его хобби, которому он уделяет время после работы. Жена Дыбова следит за его питанием, Кум - медик - за здоровьем, а руководство отпускает на соревнования. Мечтой чемпиона является снижение числа преступлений в его районе. Также полицейский помогает тренироваться подчиненным.

"В работе полицейским надо быть первым, как и в спорте - в показателях, в раскрываемости преступлений", - отметил Дыбов.

Также коп рассказал, что он победил, несмотря на не лучшую свою форму. В идеальных кондициях объем его руки превышает 51 сантиметр.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина завоевала четыре золотые медали на престижном турнире по бодибилдингу.