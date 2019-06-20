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В деле о гибели Салы появились неожиданные подробности

четверг, 20 июня 2019, 12:29
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В деле по гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы появились новые неожиданные подробности.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, полиция Дорсета, которая расследует обстоятельства крушения самолета в небе над Ла-Маншем, которое случилось 21 января, задержала 64-летнего пилота Дэвида Хендерсона. Мужчина обвиняется в непредумышленном убийстве.

Сообщается, что именно Хендерсон должен был управлять самолетом Piper Malibu PA-46, на котором Сала отправился из Нанта в Кардифф. Однако по неизвестным пока причинам вместо него за штурвал воздушного судна сел 59-летний Дэйв Ибботсон, который не имел лицензии на коммерческую перевозку пассажиров.

Напомним, в результате крушения Piper Malibu PA-46 21 января погибли и Сала, и Ибботсон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в УПЛ приняли неожиданное решение по скандальному делу "Олимпика".

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