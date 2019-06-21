Лидером сборной Украины заинтересовался еще один европейский клуб

Футболист сборной Украины и бельгийского клуба "Генк" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Италии.

Об этом сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, помимо "Аталанты" заинтересованность в подписании украинского полузащитника также проявляет "Сампдория". Клуб из Генуи уже сделал предложение по игроку в размере 12 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро "Сампдория" готова заплатить за футболиста в виде бонусов. В то же время сообщается, что этому трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами.

Малиновский является воспитанником донецкого "Шахтера". Он также выступал за "Севастополь" и "Зарю".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может купить основного игрока сборной Украины.