Бразилия эффектно прошла в 1/4 финала Кубка Америки: видеообзор

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии разгромила команду Перу со счетом 5:0.

Забитыми мячами в составе пятикратных чемпионов мира отметились Каземиро, Роберто Фирмино, Эвертон, Дани Алвес и Виллиан.

Победа позволила бразильцам занять первое место в своей группе и выйти в 1/4 финала турнира. Команда Перу финишировала третьей, но все еще имеет шанс выйти в стадию плей-офф как лучшая из сборных, занявших третьи места в группах.

Бразилия - Перу - 5:0

Голы: Каземиро, 12; Фирмино, 19; Эвертон, 32; Дани Алвес, 53; Виллиан, 90.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Филипе Луис (Алекс Сандро, 57), Маркиньос, Тиаго Силва, Артур, Коутиньо (Виллиан, 77), Каземиро (Аллан, 70), Фирмино, Эвертон, Габриэль Жезус.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Араухо, Йотун (Флорес, 46), Куэва (Бальон, 67), Тапия, Поло, Герреро (Гонсалес, 55), Фарфан.

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