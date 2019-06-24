Мир спорта в трауре: скончался легендарный баскетболист

Скончался легендарный баскетболист сборной Югославии Жарко Вараджич.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

Бывшему спортсмену было 67 лет. Умер он в воскресенье, 23 июня, в Белграде.

Вараджичу принадлежит рекорд Евролиги по набранным очкам в финальной игре турнира. 5 апреля 1979 года его 45 очков помогли "Босне" обыграть итальянский "Варезе" (96:93) и впервые в истории выиграть Евролигу. Этот рекорд югославского баскетболиста до сих пор не побит.

В составе сборной Югославии Вараджич побеждал на Евробаскете в 1977 году в Бельгии и становился вторым на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист завоевал золотую медаль на престижном турнире.