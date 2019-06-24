RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

15:54
Приходилось петь через боль: украинская певица вспомнила о реабилитации после тяжелой болезни
15:50
Был очень добрым: соседи рассказали о ребенке, зверски убитом в Киеве
15:39
Готово на 100%: НКРЭКУ приняла последние постановления для запуска нового энергорынка
15:38
В России полицейский устроил стрельбу по детям из-за невинной шалости
15:34
​Появилось фото боевика, пополнившего "бригаду 200"
15:27
Синод ПЦУ принял жесткое решение по Филарету
15:21
​Транспортный коллапс в Киеве: названа серьезная причина
15:04
Фаны "Игры престолов" нашли объяснение странному финалу - похоже, его подсмотрели в индийском кино
15:03
В Керченском проливе произошло серьезное ЧП с российским теплоходом
14:51
Назначены временные губернаторы трех областей Украины
14:44
Элитные авто и оружие: в сети рассказали, куда пропали "сокровища" Януковича
14:39
Нафтогаз ответил на наглое предложение Газпрома по транзиту газа через Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мир спорта в трауре: скончался легендарный баскетболист

понедельник, 24 июня 2019, 14:36
переглянути новину українською

Скончался легендарный баскетболист сборной Югославии Жарко Вараджич.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

Бывшему спортсмену было 67 лет. Умер он в воскресенье, 23 июня, в Белграде.

Вараджичу принадлежит рекорд Евролиги по набранным очкам в финальной игре турнира. 5 апреля 1979 года его 45 очков помогли "Босне" обыграть итальянский "Варезе" (96:93) и впервые в истории выиграть Евролигу. Этот рекорд югославского баскетболиста до сих пор не побит.

В составе сборной Югославии Вараджич побеждал на Евробаскете в 1977 году в Бельгии и становился вторым на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист завоевал золотую медаль на престижном турнире.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: