Украинский баскетболист завоевал золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео

Украинский баскетболист Вадим Поддубченко стал победителем в конкурсе бросков сверху на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходит в Нидерландах.

В финальной схватке Поддубченко сошелся с поляком Петром Грабовски. Соперники выполнили по три броска и набрали по 87 очков. В итоге арбитры приняли решение дать претендентам еще по одной попытке. Украинцу удался зрелищный данк с разворотом и этот бросок принес ему золотую медаль.

