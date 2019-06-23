Украинский баскетболист завоевал золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео

Украинский баскетболист Вадим Поддубченко стал победителем в конкурсе бросков сверху на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходит в Нидерландах.

В финальной схватке Поддубченко сошелся с поляком Петром Грабовски. Соперники выполнили по три броска и набрали по 87 очков. В итоге арбитры приняли решение дать претендентам еще по одной попытке. Украинцу удался зрелищный данк с разворотом и этот бросок принес ему золотую медаль.

26-летний Поддубченко является уроженцем Стаханова, а проживает в Днепре.

Украина уже в третий раз в истории завоевала золотую медаль в конкурсе бросков. Ранее подобный успех дважды удавался Дмитрию Кривенко, который становился чемпионом мира в 2016 и 2018 годах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины героически пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу.