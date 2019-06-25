Украинский чемпион отреагировал на скандаьное фото с пропагандисткой Кремля Скабеевой

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе, многократный чемпион Европы и мира Жан Беленюк рассказал о совместном фото с российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

По словам спортсмена, снимок был сделан три года назад сразу после соревнований.

Беленюк рассказал, что тогда Скабеева заявила на своем ток-шоу, что он был единственным из украинской делегации, кто выступил в защиту российских атлетов, отстраненных от игр.

"Эта фраза является полнейшей ложью! Я вообще не комментировал ситуацию, связанную с российскими легкоатлетами на Олимпиаде в Рио, по крайней мере в таком ключе точно… А на счет "нашего человека" — без комментариев. Но здесь все в лучших традициях пропаганды, нечему удивляться. Отчасти поэтому я и не смотрю телевизор, а предпочитаю книги", - написал он.

Как известно, Беленюк занял десятое место в избирательном списке партии "Слуга народа" на парламентские выборы.

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