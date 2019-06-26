"Динамо" близко к очередному летнему трансферу

Форвард донецкого "Олимпика" Матар Дийе близок к переходу в киевское "Динамо".

Об этом сообщает известный журналист Кирилл Крыжановский в Facebook.

По информации источника, футболист уже прошел медицинское обследование в столичном клубе. В ближайшее время "Динамо" должно будет объявить о трансфере 21-летнего нападающего официально.

Дийе перешел в "Олимпик" осенью прошлого года из итальянского "Эсте". Всего за донецкий клуб он сыграл 13 матчей и забил 7 мячей. Сенегалец также выступал за молодежные команды итальянских "Виченцы" и "Торино" и мальтийский "Тарксьен". Трансферная стоимость Дийе оценивается в 600 тысяч евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что самый звездный летний новичок "Динамо" провел первую тренировку в команде.