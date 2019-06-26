RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

18:16
Разведение сторон в Станице Луганской: опубликовано оперативное видео
18:00
В сеть слили пикантное видео, записанное Зеленским для Коломойского
17:49
У оккупантов произошло смертельное ЧП во время учений в Крыму
17:41
Украина испортила России возвращение в ПАСЕ: что произошло
17:38
Уимблдон неожиданно покинул лучший теннисист Украины
17:24
Рада должна рассмотреть вопрос возврата России в ПАСЕ и обратиться к партнерам в Европе - Яценюк
17:16
Опубликована страшная статистика смерти детей на дорогах Украины
17:08
"Оппозиционная платформа - За жизнь" наращивает голоса, а "Слуга народа" их теряет - опрос
17:07
Что скажет Зеленский? В сети раскрыли новую "зраду" Запада по Донбассу
17:00
Гороскоп на завтра: Весы станут лидерами, а Рыбам придется оправдываться
17:00
Названа причина масштабных обысков у украинских военных
16:58
София Ротару бесплатно выступит в Киеве: мнения в сети разделились
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уимблдон неожиданно покинул лучший теннисист Украины

среда, 26 июня 2019, 17:38
переглянути новину українською

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский уступил 220-й ракетке мира из Австралии Эндрю Харрису и покинул розыгрыш "Уимблдона".

Встреча проходила в рамках второго тура квалификации и завершилась победой соперника Стаховского со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Интересно, что Стаховский впервые с 2009 года не смог выйти в основную сетку Уимблдона.

Также стоит добавить, что наш соотечественник был безоговорочным фаворитом противостояния с австралийцем, но, к сожалению, не сумел переломить ход встречи после второго проигранного сета.

Таким образом, в мужской сетке турнира Украину не представит ни один теннисист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский теннисист невероятным образом упустил путевку на Уимблдон.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: