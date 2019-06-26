Уимблдон неожиданно покинул лучший теннисист Украины

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский уступил 220-й ракетке мира из Австралии Эндрю Харрису и покинул розыгрыш "Уимблдона".

Встреча проходила в рамках второго тура квалификации и завершилась победой соперника Стаховского со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Интересно, что Стаховский впервые с 2009 года не смог выйти в основную сетку Уимблдона.

Также стоит добавить, что наш соотечественник был безоговорочным фаворитом противостояния с австралийцем, но, к сожалению, не сумел переломить ход встречи после второго проигранного сета.

Таким образом, в мужской сетке турнира Украину не представит ни один теннисист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский теннисист невероятным образом упустил путевку на Уимблдон.