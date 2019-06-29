Сборная Украины узнала соперников по финальной части гандбольного Евро-2020

В Вене состоялась жеребьевка финальной части мужского чемпионата Европы 2020 года по гандболу, который пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщает Xsport.ua.

Сборная Украины попала в группу В и получила в соперники команды Чехии, Австрии и Северной Македонии. Все матчи группы состоятся в Вене.

Евро-2020 пройдет с 6 по 20 января 2020 года. Для выхода в плей-офф украинцам необходимо занять в группе первое или второе места.

Напомним, что украинские гандболисты сыграют в финальной стадии европейского первенства впервые с 2010 года. Украина в пятый раз выступит на чемпионате Европы. Лучший результат наши соотечественники показали в 2011-м году, заняв итоговое 11-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины по пляжному футболу в блестящем стиле вышла в полуфинал Европейских игр.