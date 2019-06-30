"Шахтер" скромно обыграл многолетнего чемпиона: видеообзор

Донецкий "Шахтер" в контрольном матче добился победы над болгарским ЦСКА со счетом 1:0. Встреча состоялась в Австрии, где украинский клуб проводит подготовку к новому сезону.

Единственный гол в этом поединке забил 18-летний форвард Даниил Сикан. На недавнем чемпионате мира U20, на котором сборная Украины завоевала золотые медали, Сикан стал лучшим бомбардиром нашей команды, забив четыре гола в шести поединках.

Стоит отметить, что ЦСКА является самым титулованным клубом Болгарии, который становился чемпионом страны 31 раз.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – ЦСКА (София, Болгария) – 1:0 (1:0)

Гол: Сикан (9)

"Шахтер" (1 тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Степаненко, Коваленко, Соломон, Тайсон, Сикан

"Шахтер" (2 тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок (Танковский, 81), Тете, Фернандо, Сикан (Додо, 56)

Новый сезон для "Шахтера" начнется 28 июля матчем за Суперкубок Украины против "Динамо". Встреча состоится в Одессе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" в товарищеском матче разгромил болгарский "Лудогорец".