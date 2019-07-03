Лучшая биатлонистка мира попала в больницу: опубликовано фото

Лучшая биатлонистка мира Доротея Вирер попала в больницу.

Об этом сообщила сама итальянская спортсменка, опубликовав в Instagram свое фото из медицинского учреждения. На снимке показано, как биатлонистка лежит под капельницей. "Больница в Кавалезе", - подписала фото спортсменка.

Что случилось с итальянкой и почему она оказалась в медицинском учреждении, пока остается неизвестным.

Напомним, Вирер является действующей победительницей Кубка мира. В ее послужном списке также значатся победа в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) и две бронзовые награды на Олимпийских играх в смешанной эстафете.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии произошла ужасная трагедия с известной спортсменкой.