Свитолина - Гаспарян: результат матча

На кортах Великобритании продолжает выступление лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. На стадии второго круга Уимблдона украинка обыграла представительницу России Маргариту Гаспарян, которая во втором сете отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Элина Свитолина (Украина) - Маргарита Гаспарян (Россия) - 5:7, 6:5 (отказ Гаспарян)

Напомним, что в прошлом круге наша соотечественница была сильнее россиянки Дарьи Гавриловой. Последняя встреча Свитолиной и Гаспарян состоялась несколько недель назад на кортах Бирмингема. Тогда украинка уступила менее именитой сопернице.

В 3-м раунде Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари. Поединок состоится 5 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко вылетела в первом раунде турнира Большого шлема Уимблдона, потерпев поражение от чешки Барборы Стрыцовой.