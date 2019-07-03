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Свитолина - Гаспарян: результат матча

среда, 03 июля 2019, 14:01
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На кортах Великобритании продолжает выступление лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. На стадии второго круга Уимблдона украинка обыграла представительницу России Маргариту Гаспарян, которая во втором сете отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Элина Свитолина (Украина) - Маргарита Гаспарян (Россия) - 5:7, 6:5 (отказ Гаспарян)

Напомним, что в прошлом круге наша соотечественница была сильнее россиянки Дарьи Гавриловой. Последняя встреча Свитолиной и Гаспарян состоялась несколько недель назад на кортах Бирмингема. Тогда украинка уступила менее именитой сопернице.

В 3-м раунде Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари. Поединок состоится 5 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко вылетела в первом раунде турнира Большого шлема Уимблдона, потерпев поражение от чешки Барборы Стрыцовой.

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