Европейский топ-клуб удивил назначением главного тренера

Новым главным тренером "Челси" стал Фрэнк Лэмпард, который до последнего времени возглавлял "Дерби Каунти".

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Контракт 41-летнего специалиста с "Челси" рассчитан на три года. Зарплата тренера на новом месте работы будет составлять порядка 4,5 миллиона евро в год. Такую же сумму "Челси" обязан заплатить "Дерби Каунти" в качестве компенсации за досрочный разрыв им контракта с наставником.

Напомним, в качестве игрока Лэмпард выступал за "Челси" в период с 2001 по 2014 годы. С командой он выиграл 13 трофеев. С 211 забитыми мячами он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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