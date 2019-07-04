Легенда футбола вернулся в итальянский топ-клуб: опубликовано фото

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус".

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался "Ювентусу" бесплатно, и подписал с клубом контракт до лета 2020 года.

В прошлом сезоне 41-летний Буффон выступал за ПСЖ, за который провел 25 матчей, пропустил 25 голов, и стал чемпионом Франции.

Буффон является воспитанником "Пармы", а за "Ювентус" он играл с 2001 по 2018 годы. С туринским клубом он семь раз выигрывал золотые медали чемпионата Италии. Главным достижением в карьере голкипера является победа на чемпионате мира-2006 в составе сборной Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Буффон попал в скандал из-за фото в соцсети.