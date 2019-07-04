Очередной футболист "Шахтера" перешел в российский клуб

Защитник донецкого "Шахтера" Даниил Сагуткин перешел в красноярский "Енисей".

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

"Енисей" арендовал футболиста до лета 2020 года.

23-летний Сагуткин является воспитанником крымского футбола. В "Шахтер" он перешел в 2014 году, но не сыграл ни одного матча за основной состав. В прошлом сезоне Сагуткин играл на правах аренды за киевский "Арсенал" и провел 19 матчей.

Сагуткин стал уже четвертым игроком "Шахтера" за последние полгода, который перебрался в Россию. Ранее это сделали защитник Ярослав Ракицкий, перешедший в "Зенит", Иван Ордец - "Динамо" (Москва) и Олег Данченко ("Рубин").

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский полузащитник Руслан Кисиль перешел в российский клуб.