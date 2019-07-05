Известный украинский футболист остался без клуба

Бывший форвард сборной Украины и днепропетровского "Днепра" Евгений Селезнев ведет поиски нового места работы.

Как сообщает испанская пресса, украинский нападающий покинул испанскую "Малагу".

В испанском клубе посчитали нецелесообразным продлевать сотрудничество с Селезневым. Интересно, что наш соотечественник был единственным нападающим на контракте у клуба.

Таким образом, 33-летний форвард начал поиски нового клуба. Скорее всего, он вернется в чемпионат Турции. В местном первенстве он уже играл за "Карабюкспор" и "Акхисар Беледие".

В прошлом сезоне Селезнев сыграл в составе испанского клуба 12 поединков в Сегунде и не отличился результативными действиями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок "Динамо" может перейти в европейский топ-клуб.