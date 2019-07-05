Звезда английского футбола попал в неприятную ситуацию из-за алкоголя: опубликовано фото

Полузащитнику "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли стало плохо из-за употребления алкоголя на дне рождения своей подруги Руби Мэй.

Об этом сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист потерял сознание на пляже. После того, как его привели в чувство, Алли с посторонней помощью смог покинуть пляж.

23-летний Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. Всего в составе лондонского клуба он провел 184 матча во всех турнирах, в которых забил 53 гола и отдал 49 результативных передач. Также на его счету три гола в 35 матчах за сборную Англии.

В минувшем сезоне Алли в составе "Тоттенхэма" дошел до финала Лиги чемпионов, но проиграл "Ливерпулю".

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