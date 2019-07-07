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Сборная Украины вышла в суперфинал престижного турнира по пляжному футболу

воскресенье, 07 июля 2019, 19:38
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Сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку в суперфинал Евролиги.

В матче третьего тура отборочного турнира украинская национальная команда обыграла сборную Польши со счетом 1:0 и гарантировала себе, как минимум, второе место в группе 1.

Ранее Украина обыграла Швейцарию (7:5) и уступила Португалии (1:3).

Суперфинал Евролиги-2019 состоится с 5 по 8 сентября в португальском Фигейра-да-Фош.

Польша - Украина - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Заворотный (17)

Украина: Гладченко, Неруш, Медвидь, Петренко, Пашко, Пачев, Макеев, Щерица, Глуцкий, Заворотный.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины по пляжному футболу проиграла в матче за 3 место на Европейских играх.

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