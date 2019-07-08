Названо имя нового главного тренера баскетбольной сборной Украины

Новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу назначен латвиец Айнарс Багатскис.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Багатскис подписал c Федерацией двухлетний контракт. Под его руководством украинская мужская команда примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года. Соперники Украины в отборе Евро-2021 станут известны после жеребьевки, которая состоится 22 июля.

52-летний Багатскис ранее уже работал в Украине, возглавляя "Кривбассбаскет" и "Будивельник". С последним наставник дважды становился чемпионом Украины. Также латвиец тренировал "Баронс", "Жальгирис", "Валмиеру", "Енисей", сборную Латвии, "Сухуми", "Нижний Новгород", "Дарушшафаку", "Маккаби" (Тель-Авив) и "Брозе".

Стоит отметить, что параллельно со сборной Багатскис будет тренировать столичный "Киев-Баскет".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист завоевал золотую медаль на престижном турнире.