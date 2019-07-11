Еще один украинец уехал играть в чемпионат оккупантов

Еще один украинский футболист перебрался в чемпионат России. Игроком клуба местного первенства "СКА-Хабаровск" стал бывший защитник "Черноморца" Андрей Мищенко.

Как сообщает официальный сайт команды из Хабаровска, с 28-летним украинским футболистом подписано соглашение, рассчитанное на один год.

В новом клубе Мищенко будет выступать под 22-м номером.

В Украине Мищенко выступал за ряд команд. Так, в свое время он был игроком "Горняк-Спорт" (Полтавская область), алчевской "Стали", ФК "Севастополь" и донецкого "Олимпика". Кроме того, два сезона Мищенко провел в чемпионате Израиля, где защищал цвета "Маккаби" и "Хапоэля".

"СКА-Хабаровск" играет во втором по силе дивизионе России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский полузащитник Руслан Кисиль перешел в российский клуб.