Суд Швейцарии принял громкое решение по скандальному топ-чиновнику из России

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял запрет с вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Об этом сообщает официальный сайт CAS.

Суд полностью удовлетворил апелляцию Мутко, который оспорил решение Международного олимпийского комитета (МОК), наложившего на него соответствующий запрет.

Мутко был наказан из-за создания в России государственной допинговой программы, направленной на улучшение результатов российских спортсменов. Также выяснилось, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года. В манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, сотрудники РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории, а также ФСБ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боец наказан за нарушение антидопинговых правил.