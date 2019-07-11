В Украине появится новый спортивный телеканал: подробности и дата

С 1 августа в Украине начнет работу новый спортивный телеканал Setanta Sports, в эфире которого будут показаны события с крупнейших турниров по всему миру.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, Setanta Sports будет транслировать матчи английской Премьер-лиги.

Кроме того, данный телеканал покажет в прямом эфире шотландскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Чемпионшип, UFC, НХЛ, НБА и Формулу 1.

Уже точно известно, что первым матчем, который будет показан в эфире Setanta Sports, станет битва за Суперкубок Англии, в которой сойдутся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Игра состоится 4 августа.

Руководство телеканала обещает в будущем увеличить количество футбольных трансляций.

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