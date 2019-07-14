Один из лучших футболистов мира круто изменил имидж: фото

Форвард "Пари-Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар, который считается одним из лучших футболистов мира, изменил свой имидж.

27-летний нападающий принял участие в турнире Red Bull Neymar Jr’s Five, который он же проводит в Бразилии, с окрашенными волосами в ярко белый цвет.

Напомним, в настоящее время Неймар восстанавливается от травмы, которую он получил в начале июня в товарищеском матче со сборной Катара. Повреждение не позволило футболисту принять участие в Кубке Америки, который оказался победным для Бразилии. В ближайшее время форвард должен вернуться в расположение своего клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист объявил о страшной проблеме со здоровьем.