Один из лучших футболистов мира круто изменил имидж: фото

Форвард "Пари-Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар, который считается одним из лучших футболистов мира, изменил свой имидж.

27-летний нападающий принял участие в турнире Red Bull Neymar Jr’s Five, который он же проводит в Бразилии, с окрашенными волосами в ярко белый цвет.

New look for @neymarjrpic.twitter.com/zfaxafwNNi