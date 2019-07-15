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18-летний японец шокировал тренеров "Реала" своей игрой на тренировке: видео

понедельник, 15 июля 2019, 15:24
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Тренерский штаб мадридского "Реала" был удивлен великолепной игрой на одной из тренировок команды 18-летнего новичка из Японии Такефусы Кубо.

Перспективный нападающий отметился в двухсторонней игре великолепной техникой и забил несколько мячей, за что заслужил похвалу от футболистов и наставников мадридского клуба.

Кубо является воспитанником "Барселоны", в академии которой он находился в период с 2011 по 2015 годы. В "Реал" он перешел этим летом бесплатно в качестве свободного агента из "Токио". Несмотря на свой юный возраст, футболист уже привлекается к тренировкам с основной командой мадридского клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист объявил о страшной проблеме со здоровьем.

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