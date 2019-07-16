Одноклубники жестко остудили пыл Ярмоленко: видео

Украинский хавбек английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал героем нового ролика. который был опубликован на официальной странице клуба в Twitter.

На опубликованных кадрах одноклубники лидера сборной Украины Мануэль Лансини и Филипп Андерсон облили 29-летнего украинца ледяной водой с бутылками.

"Слишком жарко, Ярма?" - гласит подпись к видео.

Сам футболист, как кажется. был готов к такому поступку партнеров по команде. После холодного "душа" Ярмоленко встал и выкрикнул: "Это невероятно, вау!".

Напомним, что хавбек только недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил большую часть прошлого сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Ярмоленко в данный момент принимает участие в тренировочном сборе в Китае. Здесь в аэропорту нашего соотечественника встречали личные фанаты.