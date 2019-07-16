Одноклубники жестко остудили пыл Ярмоленко: видео

Украинский хавбек английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал героем нового ролика. который был опубликован на официальной странице клуба в Twitter.
На опубликованных кадрах одноклубники лидера сборной Украины Мануэль Лансини и Филипп Андерсон облили 29-летнего украинца ледяной водой с бутылками.
"Слишком жарко, Ярма?" - гласит подпись к видео.
Сам футболист, как кажется. был готов к такому поступку партнеров по команде. После холодного "душа" Ярмоленко встал и выкрикнул: "Это невероятно, вау!".
Напомним, что хавбек только недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил большую часть прошлого сезона.
Too hot, Yarma?! pic.twitter.com/sM0guPva4o— West Ham United (@WestHamUtd) 16 июля 2019 г.
Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Ярмоленко в данный момент принимает участие в тренировочном сборе в Китае. Здесь в аэропорту нашего соотечественника встречали личные фанаты.