Супербой чемпионов: Гвоздик может встретиться с непобежденным россиянином

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик может провести свой следующий бой против другого чемпиона - россиянина Артура Бетербиева, который владеет поясом IBF.

Об этом сообщает журналист USA Today Sports Майк Коппинджер.

Поединок может состояться уже этой осенью. В случае, если бой таки состоится, его транслировать будет ESPN. Команда украинского чемпиона планирует начать переговоры с представителями Бетербиева в ближайшее время.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в конце марта текущего года, Гвоздик победил француза Дуду Нгумбу техническим нокаутом в 5-м раунде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер проведет бой с многократным чемпионом мира.