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Украинские футболисты получили награды из рук Зеленского и первой леди: фото

вторник, 16 июля 2019, 17:48
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16 июля президент Украины побывал в спортивном центре "Конча-Заспа", где встретился с футболистами сборной Украины (U-20), которые этим летом выиграли чемпионат мира среди сверстников.

Как сообщает пресс-служба главы государства, вместе с президентом под Киевом побывала и первая леди страны - Елена Зеленская.

Также Зеленский наградил золотых медалистов ІІ Европейских игр, где Украина заняла общекомандное третье место.

"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский пообещал повысить спортивные стипендии.

"Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах - будем решать", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" неожиданно избавилось от перспективного форварда.

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