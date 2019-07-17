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Команда Зинченко разгромила клуб Ярмоленко в полуфинале турнира в Китае: видео

среда, 17 июля 2019, 18:03
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В рамках полуфинала Premier League Asia Trophy, который проходит в Китае, "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко обыграл против "Вест Хэма" соотечественника Андрея Ярмоленко.

Полузащитники сборной Украины не вышли в стартовых составах. Ярмоленко вышел на поле сразу после первого тайма, а Зинченко появился на поле на 62-й минуте.

Чемпион Англии праздновал победу со счетом 4:1. Примечательно, что лондонский клуб открыл счет первым, но после этого пропустил четыре мяча.

"Манчестер Сити" в финале турнира с "Вулверхэмптоном". "Вест Хэм" сыграет в матче за третье место в поединке с "Ньюкаслом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко не оставил без внимания слова футбольного эксперта Виктора Леоненко о том, что он незаслуженно получил медаль чемпиона Англии.

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