Малиновский забил в первом же матче за итальянский клуб: опубликовано видео

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский ударно дебютировал за свой новый клуб итальянскую "Аталанту".

"Аталанта" в товарищеском матче разгромила клуб итальянской Серии D "Брусапорто" со счетом 9:0. Украинец вышел на поле в стартовом составе, сделал результативную передачу, а также реализовал пенальти.

Напомним, 26-летний Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка". Сумма трансфера составила 13,7 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом пятилетний контракт.

В минувшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Благодаря этому бергамский клуб впервые в своей истории завоевал право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский вошел в топ самых высокооплачиваемых футболистов "Аталанты".