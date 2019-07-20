Алжир выиграл Кубок Африки в драматичном финале: видеообзор

Сборная Алжира во второй раз в своей истории выиграла Кубок африканских наций. В финале турнира, который проходил в Каире, команда Джамеля Бельмади обыграла Сенегал.

Единственный гол в игре был забит уже на 2-й минуте. Его автором стал форвард алжирцев Багдад Бунеджах. В дальнейшем Сенегал был близок к тому, чтобы сравнять счет, однако так и не сумел уйти от поражения. На 60-й минуте арбитр даже назначил пенальти в ворота Алжира, но после просмотра VAR он изменил свое решение.

Сенегал - Алжир - 0:1

Гол: Бунеджах, 2.

Сенегал: Гомис, Гассама, Сабали, Сане, Куяте, Гуйе, Ндиайе (Диатта, 59),Севе (Дьянь, 75), Сарр, Мане, Ньянг (Кейта, 85).

Алжир: М'Боли, Зеффан, Бенсебаини, Бенламри, Манди, Марез, Фегули (Жан-Тарат, 85), Беннасер, Гедиура, Белайли (Браими, 84), Бунеджах (Слимани, 89).

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