Украинский футболист вызвал сумасшедший фурор: видео

Футболист луцкой "Волыни" Денис Кожанов произвел настоящий фурор среди болельщиков своим поступком в товарищеском матче с ФК "Львов".

Уже под занавес встречи главный арбитр усмотрел нарушение правил в штрафной львовской команды и назначил в ее ворота пенальти. Такое решение судьи вызвало протесты у футболистов, чей коллектив был наказан 11-метровым ударом. Однако своего решения рефери так и не поменял.

В итоге исполнять пенальти подошел Кожанов. Но вместо акцентированного удара он демонстративно пробил мимо ворот, чем вызвал аплодисменты у собравшихся болельщиков.

Сам матч команда Кожанова проиграла со счетом 1:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Зинченко проиграла в финале престижного турнира.