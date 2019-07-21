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В "Реале" приняли громкое решение по суперзвезде мирового футбола

воскресенье, 21 июля 2019, 17:30
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он мечтает об уходе из команды валлийского нападающего Гарета Бэйла.

Слова Зидана приводит ESPN.

"Бэйл не играл с "Баварией", потому что он близок к уходу из команды. Мы надеемся, что он покинет клуб. Так будет лучше для всех. Мы работаем над его переходом. У меня нет ничего лично против него. Но пришло время что-то изменить. Его уход из команды - это мое решение", - сказал Зидан.

"Реал" хочет продать форварда за 80 миллионов евро, но ни один из клубов не готов платить за него такую сумму. Также проблемой может стать высокая зарплата игрока, который получает в мадридском клубе 17 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Бэйл отказался от самого выгодного контракта в истории футбола.

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