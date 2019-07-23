Украинский клуб объявил о переходе двух бразильцев: фото

ФК "Львов" подписал двух бразильских футболистов - полузащитника Леонардо и флангового форварда Баяно.

Об этом сообщается в официальном Instagram львовского клуба.

Детали трансферов и условия личных контрактов игроков не разглашаются. В украинском клубе Леонардо получил футболку с 8-м номером, Баяно будет играть под 18-м.

В сезоне-2018/19 18-летние Леонардо и Баяно играли за "Локомотив" (Кошице), который выступает во втором словацком дивизионе.

ФК "Львов" в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

В новом сезоне львовский клуб стартует выездным матчем с черниговской "Десной". Встреча состоится 30 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный клуб объявил о снятии с чемпионата Украины.