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Одеяло вместо флага: соцсети высмеяли идиотский поступок российской спортсменки
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Одеяло вместо флага: соцсети высмеяли идиотский поступок российской спортсменки

среда, 24 июля 2019, 10:47
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В социальных сетях бурно обсуждается поступок российской легкоатлетки Аксаны Гатауллиной, которая после победы в соревнованиях по прыжкам с шестом на юниорском чемпионате Европы U20 пробежала круг почета с одеялом вместо флага.

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики спортсмены из этой страны выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и без флага. На церемониях награждения для них не играет российский гимн и не поднимается российский флаг.

Сама Гатауллина свое решение пробежать круг почета с одеялом вместо флага прокомментировала так: "У меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее. Я просто решила подурачиться".

Поступок Гатауллиной уже вовсю обсуждается в соцсетях. Вот самые огненные комментарии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином.

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