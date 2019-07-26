"Динамо" презентовало летних новичков: фото, видео

В пятницу, 26 июля, киевское "Динамо" представило своих летних новичков - защитника Мохаммеда Кадири и полузащитника Александра Караваева.

В презентации игроков принял участие главный тренер команды Александр Хацкевич. По этому поводу он сказал: "Я счастлив, что эти ребята оказались у нас в команде. Александр Караваев ни в каком дополнительном представлении не нуждается. Футболист, игрок национальной сборной, который может сыграть как в защите, так и в полузащите.

То, что я видел, когда смотрел игры Мохаммеда Кадири - его атлетизм, игра один в один, неуступчивость. В этом плане нам давно не хватало такого футболиста. Хорошие впечатления, в том числе и от понимания, в какой клуб он попал".

Презентация новичков "Динамо" Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Презентация новичков "Динамо" Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Презентация новичков "Динамо" Официальный сайт "Динамо" 1 / 1

Ранее "Апостроф" сообщал, что жены экс-игроков "Динамо" восхитили сеть эротичным боксерским поединком.