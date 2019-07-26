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В Китае произошел громкий скандал, связанный с английскими топ-клубами

пятница, 26 июля 2019, 15:05
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Китайская полиция задержала шесть человек за продажу поддельной формы английских топ-клубов.

Об этом сообщает Shanghai Daily.

Полиция изъяла около 30 тысяч футболок с символикой английских клубов. Общая стоимость поддельной продукции оценивается в 1,45 миллиона долларов. Многие болельщики приобрели изделия перед матчем Международного кубка чемпионов "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" (2:1), который состоялся в Шанхае.

Было установлено, что злоумышленники приобрели экипировку в китайской провинции Гуанчжоу по 3,6 доллара за штуку, а затем продавали их гораздо дороже под видом оригинальной продукции.

Новый сезон в английской Премьер-лиге стартует 9 августа. Сезон откроют "Ливерпуль" и "Норвич Сити". Чемпион страны "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Вест Хэмом". Встреча состоится 10 августа. Центральным матчем тура станет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которое пройдет 11 августа.

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