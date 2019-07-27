В доме игрока английского топ-клуба обнаружили страшную находку

В египетском загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни обнаружен труп.

Об этом сообщает арабский интернет-портал 24.ae.

Тело в строящемся доме обнаружил отец футболиста, который сообщил о страшной находке в полицию. Стражи правопорядка приступили к расследованию произошедшего. На данный момент личность погибшего не установлена.

Эль-Ненни перешел в "Арсенал" в январе 2016 года из "Базеля" за 12,5 миллионов евро. Всего в составе английского клуб он провел 89 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с английским клубом действителен до лета 2022 года. За сборную Египта 27-летний хавбек сыграл 67 матчей и забил шесть голов.

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