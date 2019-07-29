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"Орлы" обыграли "Милан" в Кубке чемпионов: видеообзор

понедельник, 29 июля 2019, 08:39
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В матче Международного кубка чемпионов итальянский "Милан" уступил португальской "Бенфике" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Бостоне на стадионе "Джилетт-стэдиум".

Начало матча прошло при преимуществе португальцев, которые нанесли несколько опасных ударов по воротам "Милана". Затем инициатива перешла к итальянцам, которые в одном из эпизодов мяч попали в штангу ворот "орлов".

Вторая половина пришла при равной игре. Единственный гол оказался курьезным. На 70-й минуте Адель Таарабт пробил с 20 метров, мяч попал в игрока "Милана" и рикошетом влетел в ворота мимо бессильного голкипера.

Таким образом, "Бенфика" выиграла три матча из трех на турнире, "Милан" проиграл два поединка из двух. "Орлы" завершили выступления в кубке чемпионов, "Милан" 3 августа проведет заключительный матч с "Манчестер Юнайтед".

"Милан" Италия – "Бенфика" Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Таарабт, 70

"Милан": Доннарумма (Рейна, 46), Калабрия (Конти, 46), Мусаккьо (Габбия, 64), Романьоли, Родригес (Стринич, 64), Биглия, Кастильехо, Сусо, Чалханоглу (Крунич, 64), Борини (Брешанини, 87), Пентек (Мальдини, 87).

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо (Эбуэхи, 73), Диаш, Нуну Тавареш, Ферру (Жардел, 73), Фейса (Флорентину, 73), Пицци (Шикинью, 72), Пирес (Самарис, 72), Рафа Силва (Кайо, 72), Таарабт (Жота, 86), Сеферович (Живкович, 87).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Атлетико" унизил "Реал" в Кубке чемпионов.

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