В России застрелили известного спортсмена

В Санкт-Петербурге обнаружили убитым бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело Карпенко было обнаружено в реке Мойке. После осмотра судмедэкспертов, было установлено, что спортсмена убили выстрелом в голову. Полиция возбудила уголовное дело и приступила к следствию. Рассматривается также версия о самоубийстве.

51-летний Карпенко в 1991 году стал чемпионом СССР. На следующий год - чемпионом России. Еще через год кикбоксер добрался до финала чемпионата Европы, где уступил в решающем поединке. Затем он стал выступать за клуб из Германии, в составе которого стал обладателем Кубка Германии, а также выиграл немало международных турниров.

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